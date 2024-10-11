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Oyunculuğa adım atan Caner Erkin, ilk deneyimini de eşiyle yaşadı

Oyunculuğa adım atan Caner Erkin, ilk deneyimini de eşiyle yaşadı
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Ünlü futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile birlikte Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'de rol aldı. İlk oyunculuk deneyimiyle hayranlarını şaşırtan Erkin, büyük beğeni topladı.

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in şimdi ise Eyüpspor'un formasını terleten ünlü futbolcu Caner Erkin, kariyerine yeni bir sayfa açtı. Eşi Şükran Ovalı'nın yer aldığı Netflix dizisi Erşan Kuneri'nde rol alan Erkin, ilk oyunculuk deneyimiyle hayranlarını şaşırttı.

BEĞENİ YAĞDI

Dizideki sahnesinde Rusça konuşan Caner Erkin, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Erkin, hem oyunculuğa olan yatkınlığıyla hem de eşiyle birlikte ekranda olmasıyla dikkat çekti.

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisi, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Ahsen Eroğlu ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yanı sıra Caner Erkin ve Şükran Ovalı gibi sürpriz isimleri de kadrosunda bulunduruyor. Dizide, Çağlar Çorumlu'nun eşi ve oğlu da yer alarak dikkat çekici bir aile işbirliği ortaya çıkarmış.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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