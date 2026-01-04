Haberler

Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı

Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, bu sezon ikinci kez teknik direktör değişikliğine giderek, Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Eyüpspor, ligde 9 maçta 2 galibiyet elde etti ve ilk yarıyı 17. sırada tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Eyüpspor'da bu sezon 2. kez teknik direktör ayrılığı yaşandı. Sezona Selçuk Şahin ile başlayan eflatun-sarılılar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçı sonrası Şahin ile yollarını ayırma kararı almıştı. Göreve gelen Orhan Ak, ilk kez 20 Ekim tarihinde Kasımpaşa'ya karşı takımının başında maça çıktı. Ak yönetiminde Eyüpspor, ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İlk yarıyı 13 puanla 17. sırada tamamladı

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü

Dünya, Trump'a öfkeli! Protestolar, dalga dalga büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
Rize'de bir esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki gündem oldu

Rizeli esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki bomba
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

İlk buluşmaya damga vuran diyalog