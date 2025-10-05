Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden ikas Eyüpspor'de teknik direktör ayrılığı gerçekleşti.

SELÇUK ŞAHİN GÖREVİNİ BIRAKTI

ikas Eyüpspor Kulübü, teknik direktör Selçuk Şahin'in istifa ettiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

5 MAÇTIR GOL ATAMIYORDU

44 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Eyüpspor, ligde oynadığı son 5 maçta gol atma başarısı da gösterememişti.