Haberler

Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor Kulübü, sezon başında takımın başına geçen genç teknik direktör Selçuk Şahin'in istifa ettiğini duyurdu. Selçuk Şahin, takımın başında çıktığı 8 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Eyüpspor, ligde oynadığı son 5 maçta gol atamadı.

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden ikas Eyüpspor'de teknik direktör ayrılığı gerçekleşti.

SELÇUK ŞAHİN GÖREVİNİ BIRAKTI

ikas Eyüpspor Kulübü, teknik direktör Selçuk Şahin'in istifa ettiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

5 MAÇTIR GOL ATAMIYORDU

44 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Eyüpspor, ligde oynadığı son 5 maçta gol atma başarısı da gösterememişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe

3 gollü derbide galip gelerek lider oldular! İşte kazanan
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybebenlerin sayısı 37 oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.