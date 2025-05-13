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Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, kaleci Berke Özer ve savunmacı Luccas Claro ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da kaleci Berke Özer ve Brezilyalı savunmacı Luccas Claro'nun sözleşmeleri uzatıldı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her iki futbolcuyla ikişer yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Eyüpspor'da Berke Özer bu sezon 33, Claro da ise 32 lig maçında görev yaptı. Her iki futbolcunun da sözleşmelerinin uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

Berke Özer 2 yıllık imzayı attı
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Gs ile anılıyordu adı ama gs nin kalecisi olamayacağını kanıtladı maçta

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