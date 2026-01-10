Haberler

Eyüpspor, Fransız futbolcu Charles-Andre Raux-Yao'yu kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Fransız futbolcu Charles-Andre Raux-Yao ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Raux-Yao, bu sezon Stade Briochin ile 19 maça çıkıp 3 gol attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Fransız futbolcu Charles-Andre Raux-Yao ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpsporumuz, Fransa'nın Stade Briochin Kulübünden Charles-Andre Raux-Yao'yu 2,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Charles-Andre Raux-Yao'ya Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Stade Briochin ile 19 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?