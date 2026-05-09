Eyüpspor'dan Rizespor'a farklı yenilgi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar: - "Üzüntü verici bir mağlubiyet"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, hak edenin kazandığı bir maç olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Ligin son 2 haftasında deplasmanda oynayacağımız maçı kazanıp ilk 8'de yerimizi garantilemek hedefiyle hazırlandığımız bir maçtı. Maç öncesinde oyuncularıma küme düşmeme mücadelesi veren takımlarla oynamanın zorluğundan bahsetmiştim. Futbol şanssızlığı da eklendiği anda arzu etmediğimiz, camiamızı mutsuz eden bir skor oldu, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Maça iyi başlayan taraf olduklarını aktaran Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk 10 dakika net 2 pozisyonumuz vardı ama atamadık. Futbol şansı çok yanımızda olmadı. Geriye düşünce sonrasında Eyüp'ün sahada isteği arttı. Kazanma motivasyonu daha yüksekti. Kazanmaya ihtiyacı olan, daha çok isteyen, ikili mücadelelerde oyunun her anında üstün olan Eyüp'tü. Üzüntü verici bir mağlubiyet. Bir sezonluk oyuncularımızın emeğini de görmezlikten gelemeyeceğiz. Koyduğum hedefe ulaşabilmek için 1 maç daha var. Sahamızda Beşiktaş maçını kazanıp ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Süha Gür
