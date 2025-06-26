Eyüpspor, Caner Erkin ile Yollarını Ayırdı

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Süper Lig ekibi Eyüpspor, kaptanı Caner Erkin'e teşekkür ederek yollarını ayırdığını açıkladı. Erkin, takımın 1. Lig şampiyonluğunda ve Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

SÜPER Lig ekibi Eyüpspor, tecrübeli sol bek Caner Erkin'e teşekkür ederek yollarını ayırdı.

Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıkalama şu ifadelere yer verildi:

"Herşey İçin Teşekkürler Caner Erkin!

Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan,

Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig'e yükselmemizin başrol oyuncularından olan kaptanımız Caner Erkin'e herşey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

Yolun açık olsun Caner Erkin!"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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