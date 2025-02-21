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Eyüpspor-Beşiktaş Maçında VAR Görevi Jakob Kehlet'e Verildi

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş'ın Eyüpspor karşılaşmasında VAR görevini Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet üstlenecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Eyüpspor- Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş, bugün Eyüpspor'a konuk olacak. Zorlu müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Danimarkalı Jakob Kehlet oturacak. Kehlet'e, AVAR'da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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