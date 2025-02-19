Eyüpspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Eyüpspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde Eyüp Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, yoğun kar yağışı altında yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Eflatun-sarılı ekip, antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Eyüpspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Eflatun-sarılılarda, Beşiktaş müsabakası öncesi eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. - İSTANBUL