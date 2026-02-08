Haberler

Eyüpspor-Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, istediklerinin çoğunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Gerin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla Başakşehir'i tebrik eden Atila Gerin, "İstediklerimizin çoğunu yapamadık. Topa sahip olamadık. Başakşehir'in topa sahip olması nedeniyle mücadele gücümüz biraz düştü. Yeni bir takımız. Kadromuzda çok genç oyuncular var. Oyuncuların Süper Lig'in asıl zorluklarını görmesi açısından fırsat maçları oynuyoruz. Buradan çıkarımlar yapmak istiyoruz. Küme düşmeme mücadelesi veriyoruz. Her puana saldırıyoruz. Her puan kıymetli. Puan alamadığımız için üzgünüz. Yine de oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
