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Eyüpspor, bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen bazı kişilerle bağlantısı yok dedi

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Eyüpspor, TFF'nin bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ye sevk ettiği 448 kişiden bazılarının kulüple bağlantısı bulunmadığını açıkladı. Kulüp, yönetici olarak gösterilen kişilerin Eyüpspor Futbol Yatırımları AŞ ile bağlantısı olmadığını, dernek bünyesinde görev yaptıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Fuytbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiği bazı kişilerin kendileriyle bir ilişkisi bulunmadığını açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliğinin PFDK'ye sev ettiği duyurulan 448 kişiden Oktay Tüzen, Gürkan Palavuz, Dursun Ali Akyıldız, Önder Oktugan, Yasin Akyüz ve Taylan Şen, Eyüpspor'un yöneticileri arasında yer aldı.

Konuyla ilgili Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, kulübümüz yöneticisi olarak gösterilen bazı kişilerin Eyüpspor Futbol Yatırımları AŞ ile herhangi bir doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunmamaktadır." denildi.

Kendilerinin futbol dışında bir faaliyetlerinin olmadığının aktarıldığı açıklamada, "Kulübümüzün futbol branşı dışında aktif olarak faaliyet gösteren branş bulunmamaktadır. Söz konusu kişiler, Eyüpspor Kulübü Derneği ve taraftar dernekleri bünyesinde görev yapan kişilerdir. Eyüpspor Kulübü Derneğinin sadece boks şubesi bulunmaktadır. Onun dışında bir sportif faaliyeti bulunmamaktadır. Kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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