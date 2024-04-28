Eyüpspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi. Maçta Caner Erkin 2 gol atarken, Bruno da bir gol kaydetti. Penaltıdan gol atan Paixao ise Şanlıurfaspor'un tek golünü attı.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Yasin Kol, Emre Çelimli, Serdar Soydan
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Alperen Uysal Mehmet Yiğit, Diogo Özçakmak, Harris, Barış Gök, Adem Eren Kabak, İshak Çakmak, Begic (Dk. 78 Yusuf) Semih Karadeniz, Paixao, Dening (Dk. 67 Balde)
Eyüpspor : Berke, Santos, Robin Yalçın, Mehmet Uçar, Ömer Bayram (Dk. 67 Bruno) Taşkın İlter, Rogerio, Ampem, Melik Kabasakal, Svit Seslar, Caner Erkin
Goller: Dk. 23 ve Dk. 43. Caner Erkin, Dk. 74 Bruno ( Eyüpspor ), Dk. 49 Paixao (penaltıdan) (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )
Sarı kartlar: Dk.78 Caner Erkin ( Eyüpspor ), Dk. 85 Diogo (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.