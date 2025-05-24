Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

(İSTANBUL)- Süper Lig'in 37. hafta açılış maçında Antalyaspor'u konuk eden Eyüpspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İkas Eyipspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetti.

Ev sahip Eyipspor 40. dakikada Mame Thiam ve 42. dakikada Prince Ampem'in attığı golle Antalyaspor karşısında 2-0 öne geçti. Konuk takım Antalyaspor 87. dakikada Adolfo Gaich'in golüyle skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eyüpspor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.