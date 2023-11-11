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Eyüpspor, Altay'ı 7-1 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Altay'ı 7-1 yendi. Maçta Regattin 2 gol atarken, Ampem ise 3 gol kaydetti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Seyfettin Ünal, Yusuf Susuz

Altay : Eren Karataş, Tolga Ünlü (Dk. 75 Yusuf Tekin), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Sefa Özdemir), İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Onur Efe, Zeki Yıldırım (Dk. 69 Enes Yetkin), Arda Gezer (Dk. 46 Mehmet Gündüz), Salih Sarıkaya, Deniz Kadah (Dk. 75 Murat Berkan Demir), Paixao

Eyüpspor : Berke Özer, Metehan Baltacı (Dk. 14 Mehmet Murat Uçar), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 53 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Fredy (Dk. 76 Mete Kaan Demir), Taşkın İlter (Dk. 76 Bekir Yılmaz), Ampem, Regattin, Bruno

Goller: Dk. 5 ve 51 Regattin, Dk. 15, 25 ve 81 Ampem, Dk. 70 Ahmed Kutucu, Dk. 88 Mustafa Pektemek ( Eyüpspor ), Dk. 13 Deniz Kadah ( Altay )

Sarı kartlar: Dk. 30 Caner Erkin ( Eyüpspor ), Dk. 57 Tolga Ünlü, Dk. 62 Zeki Yıldırım ( Altay )

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Altay'ı 7-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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