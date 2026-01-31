Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 20. hafatasında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan ve hakem Oğuzhan Aksu'nun yönettiği karşılaşmayı Eyüpspor demlasmanda 3-1 kazandı.
Konuk takım Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Talha Ülvan, 86. dakikada Charles Andre Raux Yao ve 90 artı 4. dakikada Prince Ampem attı. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 3. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
