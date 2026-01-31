Haberler

Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Eyüpspor'un gollerini Talha Ülvan, Charles Andre Raux Yao ve Prince Ampem kaydetti.

(ANKARA) -Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Eyüpspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafatasında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan ve hakem Oğuzhan Aksu'nun yönettiği karşılaşmayı Eyüpspor demlasmanda 3-1 kazandı.

Konuk takım Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Talha Ülvan, 86. dakikada Charles Andre Raux Yao ve 90 artı 4. dakikada Prince Ampem attı. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 3. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Kaynak: ANKA / Spor
