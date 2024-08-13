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Eyüpspor, Aboubakar ile ilgili transfer iddialarını yalanladı

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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız, Vincent Aboubakar ile ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı. Kulaksız, "Aboubakar haberleri doğru değil. Oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı. İstanbul ekibinin Kamerunlu golcüye 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve Beşiktaş ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'a Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor'un talip olduğu öne sürülmüştü. İstanbul ekibinden söz konusu transfer iddialarına ilişkin açıklama geldi.

"ABOUBAKAR HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksık, Kamerunlu golcü ile ilgilendikleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ertan Süzgün'e konuşan Kulaksız, "Aboubakar haberleri doğru değil. Oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

4 MİLYON EURODAN 2 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Africa Foot, Eyüpspor'un Vincent Aboubakar transferi için Beşiktaş ile anlaşma sağladığını ve 32 yaşındaki forvet ile görüşmelerin devam ettiğini iddia etmişti. Haberde Süper Lig'in yeni ekibinin tecrübeli futbolcuya yıllık 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği de öne sürülmüştü.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezon 34 maçta süre alırken 12 gol ve 3 asist kaydetti. Siyah-beyazlıların kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Kamerunlu golcünün takımıyla olan mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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