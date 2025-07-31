Eylem Engin, 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Milli güreşçi Eylem Engin, Yunanistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 73 kilo kategorisinde bronz madalya elde etti. Çeyrek finalde dünya şampiyonu rakibine yenilen Engin, repesajda Litvanyalı rakibini geçerek bronz madalya maçında Meksikalı rakibini yenmeyi başardı.
Milli güreşçi Eylem Engin, Yunanistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki organizasyonda Eylem Engin, kadınlar 73 kilo çeyrek final müsabakasında dünya şampiyonu Çinli rakibi Wenjin Qiu'ya mağlup oldu.
Repesaj karşılaşmasında Litvanyalı Greta Tverskyte'yi yenen Eylem, bronz madalya maçında ise Meksikalı rakibi Deborah Naomi Garcia Pacheco'yu mağlup ederek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor