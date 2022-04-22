Evlatlarına sarıldı! Oğlunu toprağa veren Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım

Pazartesi günü yeni doğan ikiz bebeklerinden erkek çocuğunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan paylaşım geldi. Ronaldo, sevgilisi Georgina ve yeni doğan kız çocuğunun fotoğrafını paylaştı.

"ŞÜKRETME ZAMANI"

Ronaldo yaptığı paylaşımdaki, "Evim güzel evim. Gio ve kızımız sonunda bizimle birlikteler. Tüm nazik sözler ve jestler için herkese teşekkür etmek istiyoruz. Desteğiniz çok önemli ve hepimiz ailemize duyduğunuz sevgi ve saygıyı hissettik. Şimdi, hayat için şükretme zaman" mesajıyla destek gönderenlere teşekkür etti.

3 KIZ 2 ERKEK

İlk çocuğu Cristiano Ronaldo Junior'u. 2010'da kucağına alan Cristiano Ronaldo'nun 3'ü kız, 2'si erkek olmak üzere 5 çocuğu var.