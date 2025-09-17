Haberler

Evin Demirhan Yavuz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Evin Demirhan Yavuz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, Moğol Munkhnar Byambusuran'ı 3-2 yenerek bronz madalya kazandı. Antrenörü, Yavuz'un sakat olmasına rağmen gösterdiği mücadeleye dikkat çekti.

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, Moğol Munkhnar Byambusuran ile bronz madalya mücadelesinde karşı karşıya geldi. Evin Demirhan Yavuz, ilk yarıyı 2-0 yenik kapatırken, maçın bitimine kısa bir süre skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin ardından Moğal ekibi itiraz da bulunurken, hakem heyeti tarafından itiraz kabul edilmedi ve Yavuz mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla dünya üçüncülüğünü elde eden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Evin Demirhan Yavuz'un antrenörü Efrahim Kahraman "Zaten sakattı ama yılmadı. Bunu hiç kimse yapmaz, sakatlığı daha da büyüdü. Dizinde ciddi bir durum oluştu. Yürüyemedi bile hastaneye götürüp durumuna bakacağız" dedi. - İSTANBUL

