Everton'a verilen puan silme cezası düşürüldü

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezasının 6 puana düşürüldüğünü açıkladı.

İngiliz temsilcisi Everton'a 2023 yılının kasım ayında verilen 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü. Londra ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, itirazın ardından Temyiz Kurulu'nun, Bağımsız Premier Lig Komisyonu tarafından kasım ayında uygulanan puan kesintisinin derhal geçerli olmak üzere 10 puandan 6 puana düşürülmesi sonucuna vardığı kaydedildi.

Everton, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezaya çarptırılmıştı.

İngiliz temsilcisi, ceza kararının düşürülmesinin ardından ligde 25 puanla 15. sırada yer aldı. - İSTANBUL