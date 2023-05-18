Eurosport Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugün Eurosport kanalında yayınlanacak programların listesi. Bisiklet yarışları, tenis, dağ bisikleti ve diğer spor etkinlikleri yer alıyor.
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:20 The Minute
00:25 Discovery Golf
00:55 Le Mans 24 Saat
01:00 Tırmanış Dünya Kupası
02:30 Bisiklet: İtalya Turu
04:00 Dünya Snooker Şampiyonası
07:00 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Tenis: Roland Garros
10:30 Speedway: Grand Prix
11:30 The Minute
11:35 Bisiklet: İtalya Turu
13:15 Bisiklet: İtalya Turu
18:45 Bisiklet: Burgos Turu
19:45 Dağ Bisikleti Dünya Kupası
20:15 Le Mans 24 Saat
20:20 Tenis: Roland Garros
22:00 Le Mans 24 Saat
22:05 Bisiklet: İtalya Turu