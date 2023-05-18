Bugün Eurosport kanalında yayınlanacak programların listesi. Bisiklet yarışları, tenis, dağ bisikleti ve diğer spor etkinlikleri yer alıyor.

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:20 The Minute

00:25 Discovery Golf

00:55 Le Mans 24 Saat

01:00 Tırmanış Dünya Kupası

02:30 Bisiklet: İtalya Turu

04:00 Dünya Snooker Şampiyonası

07:00 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Tenis: Roland Garros

10:30 Speedway: Grand Prix

11:30 The Minute

11:35 Bisiklet: İtalya Turu

13:15 Bisiklet: İtalya Turu

18:45 Bisiklet: Burgos Turu

19:45 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

20:15 Le Mans 24 Saat

20:20 Tenis: Roland Garros

22:00 Le Mans 24 Saat

22:05 Bisiklet: İtalya Turu