Euroleague'de çift maç haftası tamamlandı

Euroleague'de çift maç haftasında Türk takımları Fenerbahçe Beko ve A. Efes, farklı sonuçlar elde ettiler. Fenerbahçe, Virtus Bologna ve Baskonia'yı yenerek zirveye ortak olurken, A. Efes üst üste sekizinci mağlubiyetini aldı.

Euroleague'de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Türk takımları 4'te 2 yaparak tamamladı.

Euroleague'de çift maç haftasında 23 ve 24. hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde 1 maçı eksik Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna'yı 85-80, evinde Baskonia'yı 84-71'lik skorlarla mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde 16. galibiyetini alarak zirveye ortak oldu. A. Efes ise kötü gidişatını bu hafta da sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, Hapoel Tel Aviv'e 71-66, Olympiakos'a 74-68'lik skorlarla kaybetti. Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathianikos, haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

Fenerbahçe, liderliğe ortak oldu

Sezona iyi bir başlangıç yapan Hapoel Tel Aviv, son maçında Partizan'a 104-101'lik skorla kaybetti. Ligde 16 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan İsrail ekibi averajla liderliğini sürdürdü. Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, bu hafta 16. galibiyetini elde ederek zirveye ortak oldu. Bu 2 takım ligde 23 maça çıktı. Son haftalarda galibiyet serisi yakalayan Real Madrid ile haftayı 2'de 2 yaparak kapatan Barcelona da 16. galibiyetine ulaştı. Euroleague'de üst üste 8. yenilgisini alan A. Efes, 6 galibiyet, 18 mağlubiyetle 19. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında 6 galibiyeti olan ASVEL var.

Euroleague'de 24. haftanın toplu sonuçları şöyle:

A. Efes: 68 - Olympiakos: 74

Maccabi Tel Aviv: 75 - Panathinaikos: 71

Olimpia Milano: 82 - Zalgiris Kaunas: 86

Bayern Münih: 93 - Valencia Basket: 89

Real Madrid: 90 - Monaco: 78

Paris Basketbol: 79 - Dubai Basketbol: 99

Fenerbahçe Beko: 84 - Baskonia: 71

Virtus Bologna: 93 - Kızılyıldız: 102

Partizan: 104 - Hapoel Tel Aviv: 101

ASVEL: 91 - Barcelona: 98 - İSTANBUL

