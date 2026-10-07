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EuroLeague'de 5 sezon geçiren Monaco Basket iflas başvurusu yaptığını duyurdu

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Fransa basketbolunun ve EuroLeague'in son yıllardaki başarılı ekiplerinden AS Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. EuroLeague'de 5 sezon geçiren ve 2021'de EuroCup'ı kazanan kulüp, bir süre ara verip yeniden yapılanmayı umuyor.

Fransa basketbolunun ve Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) son yıllardaki en başarılı ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor." denildi.

Fransa temsilcisinin, Avrupa Ligi'nde 5 sezon geçirdiği hatırlatılırken 2021'deki Avrupa Kupası (EuroCup) zaferinin ise ilk Avrupa şampiyonluğu olduğu belirtildi.

Monaco, geçen sezon da Avrupa Ligi'nde yer almıştı.

Kaynak: AA
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