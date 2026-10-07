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EuroLeague'de 4. hafta bugün başlıyor, Fenerbahçe yarın Panathinaikos'a konuk olacak

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Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 4. hafta, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. 3 maçını da kazanan Fenerbahçe Tarfin yarın deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak; Anadolu Efes ve Beşiktaş ise 9 Ekim Cuma günü sahaya çıkacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 4. hafta heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları, bugün, yarın ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin, yarın deplasmanda TSİ 21.15'te Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalardaki 3 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Anadolu Efes, 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.15'te Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Son olarak deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 77-72 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş ise 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.30'da İspanya ekibi Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak. Son olarak sahasında İspanya'nın Barcelona takımına 95-82 yenilen siyah-beyazlıların ligde 1 galibiyeti bulunuyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

Yarın:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kızılyıldız (Sırbistan)

19.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Armani Olimpia Milan (İtalya)

21.00 Bayern Münih (Almanya)-Virtus Bologna (İtalya)

21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Tarfin

21.30 Valencia Basket (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

21.45 Real Madrid (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

9 Ekim Cuma:

21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

21.30 Baskonia (İspanya)-Beşiktaş

Kaynak: AA
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