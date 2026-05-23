Basketbol Avrupa Ligi Başkanı ile CEO'su Fenerbahçe ve taraftarlarından özür diledi

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Başkanı Dejan Bodiroga ve üst yöneticisi (CEO) Chus Bueno, dün Atina'da oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko dörtlü final maçında, organizasyondan kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

Atina'da düzenlenen basın toplantısında bilet kriziyle ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bodiroga, "Tabii ki yaşananlar için Fenerbahçe'den ve tüm Fenerbahçe taraftarlarından özür dilerim. Günün sonunda sorunu çözdük, herkes içeri girebildi ama elbette istediğimiz gibi olmadı. Bunun için Fenerbahçe'den ve taraftarlardan özür dilerim." dedi.

Dün birçok Fenerbahçe taraftarının biletleri olmasına rağmen arenaya girememesi ve Fenerbahçe kulüp yönetiminin bu konu hakkında Avrupa Ligi'ni eleştirmesi ile ilgili soruya Avrupa Ligi CEO'su Bueno ise "Olanlardan dolayı Fenerbahçe Beko taraftarlarından özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Biletli Türk taraftarların salona alınmaması, oyuncu ailelerinin maruz kaldığı engeller ve salondaki ciddi güvenlik açıkları organizasyonda Türk tarafına sıkıntı yaşattı. Birçok Fenerbahçe taraftarı biletleri olmasına rağmen kapıda yaşanan kargaşa ve hatalar yüzünden Telekom Center'a giremedi. Yunan güvenlik güçlerinin yanı sıra Euroleague görevlilerinin bilet kontrol sistemini doğru kullanamaması nedeniyle kapılarda büyük yığılmalar yaşandı.

Fenerbahçe taraftarlarını salona almayan Yunan yetkililer, Olympiakos taraftarlarını ise bilet sorgulaması yapmadan salona girmesine izin verdi. Bazı Fenerbahçe taraftarlarının da birlikte geldikleri gruplardan ayrılarak Yunanlılarla bir arada oturtulması güvenlik zafiyeti olarak dikkati çekerken, yaşanan bazı gerginlikler polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.