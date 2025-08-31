EuroBasket 2025'te Sırbistan'ın Yıldızı Bogdanovic Sakatlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın bulunduğu gruptaki Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic, dizindeki sakatlık nedeniyle EuroBasket 2025'in kalan bölümünde oynayamayacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Milli Takım ile aynı grupta yer alan Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek.

EuroBasket 2025'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki şutör oyun kurucunun dizinden yaşadığı sakatlık gerekçesiyle şampiyonayı kapattığı belirtildi.

A Grubu'nda Sırbistan'ın çıktığı ilk 2 maçta forma giyen Bogdanovic, 9 sayı, 4 asist ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Ne hayallerle gelmişti! Galatasaray'da ayrılık

Ne hayallerle gelmişti! Galatasaray'da ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama

Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu olacak? MEB'den açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.