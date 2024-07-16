EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
İspanya'nın şampiyonluğuyla sona eren EURO 2024'te oynanan en iyi maçlar açıklandı. The Athletic'in yaptığı listede Türkiye'nin 3-1'lik Gürcistan galibiyeti ve 2-1'lik Avusturya zaferi ilk 5'te yer aldı.
Büyük heyecana sahne olan EURO 2024'te İspanya şampiyonluk ipini göğüsledi. The Athletic, Türkiye'nin ilk 5'te 2 maçla yer aldığı turnuvanın en iyi maçları listesini açıkladı.
İşte The Athletic'e göre EURO 2024'ün en iyi 10 maçı
- 10- Slovenya 1-1 Sırbistan
- 9- Belçika 0-1 Slovakya
- 8- İspanya 1-0 İtalya
- 7- Hırvatistan 2-2 Arnavutluk
- 6- Gürcistan 2-0 Portekiz
- 5- Avusturya 1-2 Türkiye
- 4- İspanya 2-1 İngiltere
- 3- Hollanda 2-3 Avusturya
- 2- Türkiye 3-1 Gürcistan
- 1- İspanya 2-1 Almanya