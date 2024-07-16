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EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

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İspanya'nın şampiyonluğuyla sona eren EURO 2024'te oynanan en iyi maçlar açıklandı. The Athletic'in yaptığı listede Türkiye'nin 3-1'lik Gürcistan galibiyeti ve 2-1'lik Avusturya zaferi ilk 5'te yer aldı.

Büyük heyecana sahne olan EURO 2024'te İspanya şampiyonluk ipini göğüsledi. The Athletic, Türkiye'nin ilk 5'te 2 maçla yer aldığı turnuvanın en iyi maçları listesini açıkladı.

İşte The Athletic'e göre EURO 2024'ün en iyi 10 maçı

  • 10- Slovenya 1-1 Sırbistan
  • 9- Belçika 0-1 Slovakya
  • 8- İspanya 1-0 İtalya
  • 7- Hırvatistan 2-2 Arnavutluk
  • 6- Gürcistan 2-0 Portekiz
  • 5- Avusturya 1-2 Türkiye
  • 4- İspanya 2-1 İngiltere
  • 3- Hollanda 2-3 Avusturya
  • 2- Türkiye 3-1 Gürcistan
  • 1- İspanya 2-1 Almanya

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Avusturya Gürcistan İspanya Türkiye Futbol Spor Haberler

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500

Yorumlar (2)

milliyetci:

Bunlarla tatmin olmamamız gerekiyor. her zaman daha fazlası.

4
1
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ilker oymak:

TÜRKİYEM İLERİ

0
0
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