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EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede

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UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en iyi 10 golü açıkladı. Lamine Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya attığı gol, turnuvanın en iyi golü seçildi. Arda Güler ile Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı goller ise 5. ve 6. sıradan listeye girdi.

UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda atılan en iyi 10 golü belirledi. Türkiye'nin grupta Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta attığı 2 gol listede yer aldı.

EN İYİ GOL YAMAL'DAN

İspanya'nın zafere ulaşmasında başrol oynayan isimlerden olan ve turnuvada birçok rekora imza atan Lamine Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya attığı gol, turnuvanın en iyi golü seçildi.

EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 golümüz birden listede

ARDA VE MERT'İN GOLÜ DE LİSTEDE

Açıklanan listede turnuvaya çeyrek finalde Hollanda'ya kaybederek veda eden Türkiye'nin 2 golü yer aldı. Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listeye 5. sıradan girerken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçildi.

EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 golümüz birden listede

İşte UEFA'ya göre turnuvanın en iyi 10 golü

  • 1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa
  • 2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya
  • 3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre
  • 4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna
  • 5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan
  • 6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan
  • 7. Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan
  • 8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere
  • 9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya
  • 10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere
Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Mert Müldür Arda Güler Gürcistan Türkiye İspanya Fransa Futbol Spor Haberler

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