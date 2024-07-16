EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede

UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda atılan en iyi 10 golü belirledi. Türkiye'nin grupta Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta attığı 2 gol listede yer aldı.

EN İYİ GOL YAMAL'DAN

İspanya'nın zafere ulaşmasında başrol oynayan isimlerden olan ve turnuvada birçok rekora imza atan Lamine Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya attığı gol, turnuvanın en iyi golü seçildi.

ARDA VE MERT'İN GOLÜ DE LİSTEDE

Açıklanan listede turnuvaya çeyrek finalde Hollanda'ya kaybederek veda eden Türkiye'nin 2 golü yer aldı. Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listeye 5. sıradan girerken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçildi.

İşte UEFA'ya göre turnuvanın en iyi 10 golü