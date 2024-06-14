EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya ve İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçta VAR kararları stadyumdaki ekranlara yansıtıldı. Mücadelenin ilk 45 dakikası Almanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken İskoçya'da Porteus kırmızı kart gördü. Maçta 2 kez VAR incelemesi yapıldı ve bu incelemeler sonucunda alınan kararlar stadyumdaki ekranlara yansıtıldı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya ve İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçta VAR kararları stadyumdaki ekranlara yansıtıldı.
HEKEM 2 KERE VAR'A GİTTİ
Mücadelenin ilk 45 dakikası Almanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken İskoçya'da Porteus kırmızı kart gördü. Almanya ile İskoçya arasında oynanan karşılaşmada 2 kez VAR incelemesi yapıldı.
KARARLAR EKRANA YANSITILDI
Almanya'nın iki penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapıldı. İlk VAR incelemesinde pozisyon ceza sahası dışında olduğu için iptal edildi, diğerinde ise penaltı verildi.