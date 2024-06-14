Üye Girişi
Haberler

EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya ve İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçta VAR kararları stadyumdaki ekranlara yansıtıldı. Mücadelenin ilk 45 dakikası Almanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken İskoçya'da Porteus kırmızı kart gördü. Maçta 2 kez VAR incelemesi yapıldı ve bu incelemeler sonucunda alınan kararlar stadyumdaki ekranlara yansıtıldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya ve İskoçya'nın karşı karşıya geldiği maçta VAR kararları stadyumdaki ekranlara yansıtıldı.

HEKEM 2 KERE VAR'A GİTTİ

Mücadelenin ilk 45 dakikası Almanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken İskoçya'da Porteus kırmızı kart gördü. Almanya ile İskoçya arasında oynanan karşılaşmada 2 kez VAR incelemesi yapıldı.

EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı

KARARLAR EKRANA YANSITILDI

Almanya'nın iki penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapıldı. İlk VAR incelemesinde pozisyon ceza sahası dışında olduğu için iptal edildi, diğerinde ise penaltı verildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Var Odası Almanya Spor Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "SMA" eylemi

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Bakmadan Geçme

15-16 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 15 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15-16 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15-16 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15-16 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15-16 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15-16 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15-16 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! MasterChef Battal Kaan kimdir? 2024 MasterChef Battal Kaan kaç yaşında, nereli? Almanya İskoçya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya İskoçya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? MasterChef Eray Erkan kimdir? 2024 MasterChef Eray Erkan kaç yaşında, nereli? 17 Haziran Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 17 Haziran burç yorumları nedir?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title