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EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol

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Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ve İskoçya karşı karşıya geliyor. Almanya, maçın ilk 18 dakikasında Wirtz ve Musiala'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

EURO 2024'ün ilk maçında ev sahibi Almanya, Steve Clarke yönetimindeki İskoçya'yı konuk ediyor.

WIRT PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye oldukça baskılı başlayan Almanya, karşılaşmanın 10. dakikasında Florian Wirtz'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

MUSIALA 2 YAPTI

Attığı gol sonrası baskısını daha da arttıran Almanya bu kez de 18. dakikada yıldız futbolcu Musiala'nın şahane golüyle durumu 2-0'a getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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