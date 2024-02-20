Üye Girişi
Haberler

ETÜ Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda 2 Kupa ve 10 Madalya Kazandı

Güncelleme:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Biathlon Türkiye Şampiyonası'nı 2 Kupa ve 10 madalya ile tamamladı. ETÜ, erkekler ve kadınlarda birincilik kupasını kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Biathlon Türkiye Şampiyonası'nı 2 Kupa ve 10 madalya ile tamamladı.

Kandilli Kayak Mekezi'nde düzenlenen Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda ETÜ adına mücadele eden Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Eyüp Arslan, Barış Oduncu, Berkhan Metehan Türkeş ve Levent Ören, elde ettikleri kombine takım sonuçları ile Erkekler Kayaklı Biathlon Türkiye Şampiyonu oldu.

Kadınlarda ise Mine Kılıç, Neslişah Sarıaltun, Betül Demir ve Emina Sıdaruk Atatürk Üniversitesi'ni geri bırakarak Kadınlar Kayaklı Biathlon Türkiye Şampiyonu oldu ve birincilik kupasını ETÜ'ye getirdi.

Öte yandan şampiyonanın ilk günündeki kadınlar bireysel yarışında kürsünün tüm basamaklarında ETÜ'lü sporcular yer alırken Mine Kılıç altın, Neslişah Sarıaltun gümüş ve Betül Demir bronz madalyanın sahibi oldu. İkinci günde yine ETÜ'lü sporcular zirve yarışına girdi ve Neslişah Sarıaltun altın madalyaya, Mine Kılıç gümüş madalyaya uzandı.

Erkekler ferdi müsabakasında ilk gün kürsüde ETÜ'den iki isim yer aldı ve Barış Oduncu gümüş madalya, Eyüp Arslan bronz madalya kazandı. ETÜ ikinci günü de boş geçmedi ve Eyüp Arslan bronz madalyayı ETÜ'ye kazandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Yıldız kimdir? 20 Şubat Yemekteyiz 'Ayşe' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? 3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 21 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir? KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında? FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title