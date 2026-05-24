Etnospor, farklı kültürlerin geleneksel oyunlarını vatandaşlarla buluşturuyor

İstanbul'da devam eden 8. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan vatandaşlar, farklı kültürlerin geleneksel oyunlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde farklı coğrafyalardan sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler bir araya geliyor.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde farklı kültürlerden oyunlar da vatandaşlarla buluşuyor.

Çocuk oyun alanındaki etkinliklerde "Rus satrancı" olarak bilinen tavreli ile Doğu Avrupa'da ve Slav haklar arasında çok popüler olan, oyuncuların ellerindeki sopaları fırlatarak belirli bir düzende dizilmiş silindirik ahşap blokları hedef aldığı gorodki öğretiliyor.

Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların arka bacak bilek kemikleriyle (aşık) oynanan ve geçmişi 1000 yıl öncesine dayanan köklü bir Türk ata sporu aşık da Kazakistan'dan gelen ekip tarafından oynatılıyor.

Farklı kültürlerin geleneksel oyunlarına, çocukların yanı sıra yetişkinler de büyük ilgi gösteriyor.

Etkinlik alanında görevli Ali Şahan, Etnospor'a ilginin çok yüksek olduğunu belirterek, "Tavreli, 8. yüzyılda Ruslar tarafından icat edilmiş bir oyun. Hamleler normal satranç ile aynı ama kurallar değişik. Farklı kültürlerden zeka oyunlarına insanlar ilgi gösteriyor. Gorodki, Avrupa'da meşhur bir oyun. Rusya'dan gelen arkadaşlar onu tanıtıyor. Tüm oyunlara çocukların yanı sıra yetişkinler de ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.