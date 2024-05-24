ESTÜ Öğrenci Spor Etkinlikleri Kadın Voleybol Turnuvası Sonuçları
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğrenci Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kadın voleybol turnuvasında kazananlar belli oldu. Spor Bilimleri Fakültesi şampiyon olurken, Mühendislik Fakültesi ikinci ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi üçüncü oldu.
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğrenci Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kadın voleybol turnuvasında kazananlar belli oldu.
Eskişehir Teknik Üniversitesi, 18 Nisan-22 Mayıs 2024 tarihleri arasında 6 haftalık sezonda Öğrenci Spor Etkinlikleri düzenledi. Etkinlikde, Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi voleybol kadın takımları 12 karşılaşmada mücadele etti. 2 devreli lig olarak yapılan müsabakalar sonunda Spor Bilimleri Fakültesi şampiyon oldu. Ayrıca, turnuvada parke çıkan Mühendislik Fakültesi takımı ikinci, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi takımı ise üçüncü oldu. - ESKİŞEHİR