ESTÜ Öğrenci Spor Etkinlikleri Kadın Voleybol Turnuvası Sonuçları

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğrenci Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kadın voleybol turnuvasında kazananlar belli oldu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, 18 Nisan-22 Mayıs 2024 tarihleri arasında 6 haftalık sezonda Öğrenci Spor Etkinlikleri düzenledi. Etkinlikde, Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi voleybol kadın takımları 12 karşılaşmada mücadele etti. 2 devreli lig olarak yapılan müsabakalar sonunda Spor Bilimleri Fakültesi şampiyon oldu. Ayrıca, turnuvada parke çıkan Mühendislik Fakültesi takımı ikinci, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi takımı ise üçüncü oldu. - ESKİŞEHİR