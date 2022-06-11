Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Ort - Spor
 - Güncelleme:

- Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı.

- Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı. Hamamcıoğlu 3 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, "Çok önemli bir seçim süreci yaşıyoruz. Bu Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, Galatasaraylı üyeler bugün, hür ve bağımsız bir Galatasaray için destek verecekler, karar verecekler. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu yarışımız bu zamana kadar Galatasaray'a yakışan bir kalite seviyesinde cereyan etti. Umarım akşama kadar da öyle olacaktır. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini, koridorlarda, sınıflarda, bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi önde bitiririz bu seçimi" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor

Galatasaray Spor Kulübü Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title