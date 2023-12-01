Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda İlk Gün Sonuçları

Eskrimde, Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda ilk gün mücadeleleri yapıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda 27 ülkeden 296 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk günü gerçekleştirilen genç kadınlar kılıç karşılaşmalarında İtalyan Mariella Viale altın, Fransız Toscane Tori gümüş, Özbek Luisa Fernanda Lara Herrera ve Polonyalı Zuzanna Lenkiewicz bronz madalya kazandı.

Dereceye giren sporcu ve antrenörlerine kupa ile madalyalarını Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Supervizörü Jameleddine Ferjani ve Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal takdim etti.

Organizasyonun ilk gününde Türkiye adına mücadele eden Begüm Alkaya 30'uncu, Nil Güngör 47'nci, İrem Güner 90'ıncı, Tuğçe Rana Kaya 91'inci, Damla Demirkol 93'üncü, Ebrar Nisa Kutlu 96'ncı, Zehra Kerem 98'inci, Neris Ada Kabadere 102'nci, Deniz Duvan 113'üncü, Akya Göllü 114'üncü, Ayşe Didem Yemiş 117'nci, Zeliha Portakal 119'uncu, Ela Suzan Ergezer 124'üncü, Beren Yağmur Koçkaya ve Zehra Nehir Cihan 131'inci, Nehir Yıldırım 136'ncı ve Irmak Duvan 137'nci sırada yer aldı.

Yarın genç erkekler kılıç karşılaşmalarıyla sürecek Gençler Kılıç Dünya Kupası, 3 Aralık Pazar günü sona erecek.