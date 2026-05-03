Eskrimde Büyükler Flöre Dünya Kupası, İstanbul'da gerçekleştirildi

Organizasyonda İtalya, bireysel ve takım kategorilerinde birinci oldu

İstanbul'da düzenlenen Eskrim Büyükler Flöre Dünya Kupası, dördüncü gün müsabakalarının ardından tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen, 50'yi aşkın ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı dört günlük organizasyonda İtalya, bireysel ve takım kategorilerinde kürsünün zirvesinde yer aldı.

Bireysel kadınlarda İtalyan sporcular Martina Favaretto ile Arianna Errigo finalde karşılaşırken, Favaretto altın madalyanın sahibi oldu.

Bireysel kadınlarda bağımsız sporcu statüsünde yarışan Vladislava Peniuşkina ile Fransız sporcu Pauline Ranvier ise bronz madalya elde etti.

Bireysel erkekler finalinde ise İtalyan Filippo Macchi, bağımsız sporcu Egor Barannikov'u yenerek altın madalyaya ulaştı. Üçüncülük madalyaları ise yine İtalya'dan Giuseppe Franzoni ile Tommaso Marini'nin oldu.

Kadınlar takım finalinde İtalya, İspanya'yı mağlup ederek altın madalya kazanırken, erkek takım finalinde de İtalyan sporcular, Fransız rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar takımda üçüncülük Japonya'nın, erkekler takımda ise Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nin oldu.

Türkiye adına bireysel kadınlarda Alara Atmaca en yüksek sırayı elde eden milli sporcu olurken, erkeklerde Kıvanç Kırtay milli takımın en iyi performansını sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon, İstanbul'un uluslararası arenada büyük ölçekli spor etkinliklerine ev sahipliği yapabilme kapasitesini bir kez daha kanıtladı. Genç sporcularımız dünyanın en iyi isimleriyle aynı piste çıkarak önemli bir deneyim elde etti. Sporcularımızın kazandıkları tecrübeler ile yakın bir gelecekte flörede de kılıçtaki başarılarımızı yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Tüm katılımcı sporcuları tebrik ediyor, başta federasyonumuzun çalışanlarına ve gönüllülerimiz olmak üzere organizasyonumuzun başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
