Haberler

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1922 Akşehir SK maçı hazırlıklarına başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1922 Akşehir SK maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda 7 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı 1922 Akşehir SK maçının hazırlıklarına başladı. Takımın teknik heyet yönetimindeki antrenmanlarla başlayan kupa mesaisi, maç gününe kadar devam edecek.

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda oynayacağı 1922 Akşehir SK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadelesinde 7 Ekim Çarşamba günü deplasmanda 1922 Akşehir SK ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir temsilcisi, söz konusu maç için tesislerinde toplanarak hazırlıklarına start verdi. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların kupa mesaisi sürerken, takımın çalışmalarını maç gününe kadar devam ettireceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline

Fotoğrafa bakın! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Tutuklu Buğra Gökce cezaevindeki mutfak enflasyonunu hesapladı: Yüzde 70,25! Zeytinyağında artış yüzde 150'yi aştı

Cezaevi market listesini hesapladı! Zam şampiyonu zeytinyağı
Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı

Işıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı
Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı

Güzel oyuncuyu at ısırdı!
Valilik açıkladı: İşte İstanbul'un 9 aylık suç bilançosu

Valilik açıkladı: İşte İstanbul'un 9 aylık suç bilançosu
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!