Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1922 Akşehir SK maçı hazırlıklarına başladı

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Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda oynayacağı 1922 Akşehir SK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadelesinde 7 Ekim Çarşamba günü deplasmanda 1922 Akşehir SK ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir temsilcisi, söz konusu maç için tesislerinde toplanarak hazırlıklarına start verdi. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların kupa mesaisi sürerken, takımın çalışmalarını maç gününe kadar devam ettireceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı