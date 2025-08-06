Eskişehirspor Yeni Sezon Öncesi Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Eskişehirspor Yeni Sezon Öncesi Değerlendirme Toplantısı Düzenledi
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Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret ederek yeni sezon öncesi toplantı gerçekleştirdi.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret ederek yeni sezon öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti. Yeni sezon öncesi gerçekleşen ziyarette, kulüp faaliyetleri ve sezon planlamasına ilişkin verimli bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Ziyaret sonunda, İl Müdürü Hasan Kalın'a bugüne kadar sağladığı destekler ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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