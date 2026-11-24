Eskişehirspor'un eski kalecisi Sinan Alağaç için 41'inci yıl anma töreni düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehirspor'un eski kalecisi Sinan Alağaç için Esentepe Mezarlığı'nda 41'inci ölüm yıl dönümünde anma düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Alağaç için dua edilen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları katıldı.
Eskişehirspor'un eski kalecisi Sinan Alağaç, vefatının 41'inci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Esentepe Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Alağaç için dua edildi.
Milli sporcu Alağaç'ın anıldığı törene, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları katıldı.
Kaynak: AA