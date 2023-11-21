Eskişehirspor tribünlerine renk katan Bando Es Es'e ödül

Eskişehirspor tribünlerine renk katan müzik grubu 'Bando Es Es', Eskişehir Tanıtım Grubu'nun 13. yılı ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenen törende 'spor' dalında ödül kazandı.

Çeşitli meslek gruplarından taraftarların 2006 yılında gönüllülük esasıyla kurduğu Bando Es Es, Eskişehirspor'un iç saha maçlarında taraftarları coşturuyor. Kırmızı siyahlı takımın her iç saha maçında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümde bestelerini taraftarlara sunarak takıma destek olan Bando Es Es, Eskişehir Tanıtım Grubu (ETG) tarafından gerçekleştirilen Ödül Töreni'nde 'Spor' dalında ödüle layık görüldü. Bando Es Es'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda ise "Ödülümüzü efsane Valimiz sayın Kadir Çalışıcı'nın eliyle almaktan gurur duyduk" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR