Eskişehirspor, Cüneyt Biçer ile sözleşme imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Cüneyt Biçer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Cüneyt Biçer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen törende kulüp başkanı Mehmet Şimşek, başkan vekili Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Cüneyt Biçer, Eskişehirspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Biçer'in yardımcılıkları Cem Yılmaz, Muammer Girgin ve Sezgin Turan yapacak.
Demirören Haber Ajansı / Spor