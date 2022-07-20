Eskişehirspor, Cüneyt Biçer ile sözleşme imzaladı - Haberler

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Eskişehirspor, Cüneyt Biçer ile sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Eskişehirspor, Cüneyt Biçer ile sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Cüneyt Biçer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Cüneyt Biçer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen törende kulüp başkanı Mehmet Şimşek, başkan vekili Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Cüneyt Biçer, Eskişehirspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Biçer'in yardımcılıkları Cem Yılmaz, Muammer Girgin ve Sezgin Turan yapacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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