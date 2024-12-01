Eskişehirspor Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 Yenerek Galip Geldi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu karşısında 3-0 galip geldi.

Bölgesel Amatör Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor ve Tarsus İdman Yurdu karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 15. dakikasında Erdin Üzer'in attığı golle Eskişehirspor ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda ise 75. dakikada Cenk Özbey'in ve 90. dakikada Hasan Şen'in golleriyle Eskişehirspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta K. Ereğlispor ile karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR