Eskişehirspor Taraftarlarından Destek Şov

Eskişehirspor'un Kaynaşlı Belediyespor ile deplasmanda karşılaştığı maçta 67 kişilik deplasman tribününe 200 kişi ile giden taraftarlar, el emeği pankartlarıyla takımlarını destekledi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup ekibi Eskişehirspor, dün oynanan maçta Kaynaşlı Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı. Eskişehirsporlu taraftarlar, Kaynaşlı İlçe Stadı'nda kendilerine ayrılan 67 kişilik tribüne 200 kişi ile gitti. Tıklım tıklım doldurulan tribünlerde takımlarını destekleyen futbolseverler, 2023-2024 sezonuna özel yaptıkları deplasman pankartını da görücüye çıkardı. Her yıl el emeği yeni bir pankart hazırlayan taraftar grubu, yaptıkları yeni pankart ve takımlarına olan kalabalık desteği sebebiyle futbolseverlerin övgüsünü aldı. - ESKİŞEHİR