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Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Söke 1970 SK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-kırmızılı ekip, zorlu müsabaka öncesindeki son antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik heyet yönetiminde yapılan idmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durduğu öğrenildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Söke 1970 SK maçı hazırlıklarının tamamlandığı ve kafilenin Aydın'a hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı