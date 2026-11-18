Eskişehirspor, Söke 1970 SK deplasmanı için 13. hafta hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehirspor, Nesine 3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında deplasmanda Söke 1970 SK ile karşılaşacak. Siyah-kırmızılı takım, 22 Kasım Pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarına teknik heyet yönetimindeki antrenmanlarla başladı.
Eskişehirspor, Nesine 3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Söke 1970 SK maçının hazırlıklarına başladı.
Siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, takımın 22 Kasım Pazar günü oynanacak Söke 1970 SK müsabakası öncesindeki antrenman programına start verdiği bildirildi. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarla futbolcuların karşılaşmaya hazırlandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı