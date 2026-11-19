Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehirspor, ligde karşılaşacağı Söke 1970 Spor Kulübü mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-siyahlı ekip, maç gününe kadar hazırlıklarını sürdürerek karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı