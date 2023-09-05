Eskişehirspor, özel maçta Eskişehir Demirspor'u 1-0 mağlup etti

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor, özel maçta karşılaştığı Eskişehir Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde özel maçlarına devam ediyor. Kırmız- siyahlı takım, Abdurrahman Temel Sahası'nda bir başka Eskişehir Demirspor ile mücadele etti. Eskişehirspor maça, Adem, Kaan, Beytullah, Erdin, Hayrettin, Serdar, Doğukan, Fatih, Can, İsmail ve Ercan 11'i ile başladı. Taraftarların ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Eskişehirspor, 65'inci dakikada Sezer Akyüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Es-Es, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Öte yandan mücadeleyi Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca ve Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri de yakından izledi. - ESKİŞEHİR