Eskişehirspor, Levent Kartop ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Levent Kartop için imza töreni düzenledi. Kartop, sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak.

Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Erkan Koca ve Levent Kartop katıldı. Resmi imzalar atılmadan önce açıklamalarda bulunan Başkan Koca, sezon başından beri takımı çalıştıran ve ayrılan İbrahim Baş'a verdiği emekler için teşekkür ederek, kan değişikliği sonucunda Levent Kartop ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

"Eksikler varsa gidermek için elimizden gelen yapacağız"

Takımın önünde iki kritik maçın olduğunu ifade eden Başkan Koca, Levent hocanın takımdaki eksiklikler hakkında yönetimi bildirerek çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, "Bölgesel Amatör Lig'de 12. haftaya girerken kan değişimine gitmeye gerek duyduk. Bu kan değişimi içinde de İbrahim Baş hocamız ve ekibiyle yollarımızı ayırdık. İbrahim Baş hocamıza takımımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kan değişikliği sonucunda da araştırmalarımızda takımımıza uygun oyunu oynatacağını bildiğimiz Levent Kartop ile anlaştık. Levent hocamız daha önce süper ligde yıllarca futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış bir hocamız. Ekibinde daha önceden de Eskişehirspor camiasında olan Mithat Çulcuoğlu ile tekrar anlaştık. Hem Eskişehirspor'da forma giymiş ve çalışma imkanı bulan Volkan Kilimci de Levent hocanın ekibinde. Hem Eskişehirspor da oynamış hem Eskişehirli olan Nedret Kuru da tekrardan hocamızın ekibinde. Atletik Performans Antrenörü olarak da Mustafa Güzel hocamız Levent hocamızın ekibinde yer alıyor. Önümüzde çok kritik Çilimli Belediyespor ve kendi sahamızda oynayacağımız Ankara TKİ olmaz üzere 2 maç var. İnşallah bu maçlardan galip geleceğiz. Devre arasında hocamız takımı daha iyi tanıması ve ne yapılması gerekiyorsa bize söyleyecek. Eksikler varsa gidermek için elimizden gelen yapacağız. Camiamızın, taraftarımızın bu liglere layık olmadığını ve bir an önce de üst liglere çıkmak için hocamızla birlikte gece gündüz çalışacağız" dedi.

"Lider takımın üstüne koyarak şampiyon yapmak istiyoruz"

Eskişehirspor gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen teknik direktör Levent Kartop ise taraftarın ve yönetimin vereceği destekle sahada hakkını arayacak bir takım oluşturmak istediklerine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum, gururluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. Yıllardır Eskişehir'e hep deplasman olarak gelirdim. Nasıl bir taraftara sahip olduğunu da az çok bilen biriyim. Hedefleri hayalleri olan bir insanım. Hep camia takımlarında çalıştım. Zamanla Eskişehirspor'un büyüklüğünü göstereceğiz. Taraftarın, yönetimin verdiği destekle biz de sahada hakkını arayacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Benden önce çalışan İbrahim hocama teşekkür ederim. Lider bir takım bıraktı. Biz de inşallah üstüne koyarak bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Herkesin desteğiyle olacak bu. Tek başımıza bir şey yapacak değiliz. Taraftarımızın ne kadar gayretli, istekli olduğunu biliyoruz. Herkes bu camiayı çok anlattı. Biz de zaten biliyoruz. İnşallah faydamız olur. Coşkulu ve istekli bir ekibimiz var. Herkes bu işin bilincinde. Neler istendiğini biz de biliyoruz. İnşallah mahcup etmeyiz. Allah yardımcımız olsun."

Yapılan konuşmaların ardından Levent Kartop resmi sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmenin sezon sonuna kadar olduğu ifade edildi. - ESKİŞEHİR