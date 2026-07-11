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Eskişehirspor'dan hücum hattına takviye

Eskişehirspor'dan hücum hattına takviye
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Eskişehirspor, Isparta 32 Spor'dan 26 yaşındaki hücum oyuncusu Kerem Baykuş ile anlaştığını duyurdu.

Eskişehirspor, hücum oyuncusu Kerem Baykuş ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup bünyesinde mücadele etmeye hazırlanan Eskişehirspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, son olarak Kerem Baykuş'un siyah-kırmızılı ekibe transfer edildiği açıklandı. Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz son olarak Isparta 32 Spor'da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Kerem Baykuş ile anlaşma sağlamıştır. Kerem Baykuş'a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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