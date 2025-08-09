Eskişehirspor, Kaleci Olcay Toplu'yu Transfer Etti

TFF 3. Lig ekibinden Eskişehirspor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede, siyah-kırmızılılı ekip son olarak Olcay Toplu ile anlaşma sağladığını duyurdu. Konuyla ilgili Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kahramanmaraşspor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Olcay Toplu'yu kadrosuna katmıştır. Olcay Toplu'ya Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

